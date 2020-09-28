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З офіційного блога Борреля видалили фразу: "ЄС - не банкомат", яку він написав після візиту в Україну

У Брюсселі пояснили це бажанням "краще відобразити візит верховного представника до Києва, який був дуже продуктивним".

З офіційного блога Борреля видалили фразу: "ЄС - не банкомат", яку він написав після візиту в Україну
Жозеп Боррель
Фото: twitter.com/davidgonzal123

Віцепрезидент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель написав у своєму блозі за підсумками візиту до України: "ЄС - не банкомат". Згодом цю фразу видалили.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ця фраза була згодом видалена, щоб краще відобразити візит верховного представника до Києва, який був дуже продуктивним", - заявив речник Євросоюзу з зовнішньої політики Петер Стано.

Раніше у блозі, опублікованому Боррелем 23 вересня за підсумками поїздки до України, містився такий уривок: "Щоправда, ще залишається багато роботи, яку слід зробити, аби цілковито скористатися перевагами цієї співпраці (між ЄС і Україною. - ред.) у рамках Угоди про асоціацію та поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Як я сказав президенту (України Володимиру Зеленському, - ред.), Європейський Союз - це не благодійна організація чи банкомат: найкращий шлях для нас підтримати Україну - це реформувати країну. Але лише українці самі можуть впровадити ці реформи".

Пізніше фраза "Як я сказав президенту, Європейський Союз - це не благодійна організація чи банкомат" була видалена, а Стано додав у своєму коментарі, що візит Борреля в Україну "дозволив донести ключові меседжі".

Нагадаємо, Боррель планував відвідати Україну ще в березні, однак через запровадження карантину він відклав свій візит. У квітні Боррель пообіцяв, що коли епідеміологічна ситуація дозволятиме, свій перший візит він здійснить до України.

22 вересня віцепрезидент Єврокомісії Боррель прибув із візитом в Україну.

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