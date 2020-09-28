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Саміт G20 у листопаді проведуть онлайн

Темою заходу буде "Реалізація можливостей 21 століття для всіх".

Саміт G20 у листопаді проведуть онлайн
Во время онлайн-саммит лидеров G20 по COVID-19.
Фото: EPA/UPG

Саміт лідерів країн "Великої двадцятки" (G20) під головуванням Саудівської Аравії, який запланований на 21-22 листопада проведуть в онлайн-форматі.

Про це повідомила пресслужба групи.

"Зустріч лідерів G20 пройде під головуванням короля Саудівської Аравії Сальмана бен Абделя Азіза Аль Сауда. Темою заходу буде "Реалізація можливостей 21 століття для всіх", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, саміт лідерів G20 буде зосереджений на захисті життів та відновленні економічного зростання шляхом усунення виявлених під час пандемії вразливостей та закладанні основ для кращого майбутнього.

"Саміт також буде спрямований на сприяння міжнародним діям з реалізації можливостей 21 століття для всіх шляхом розширення прав і можливостей людей і захисту нашої планети з одночасним використанням інновацій для формування нових горизонтів", - додали в заяві.

Нагадаємо, країни G20 виділили понад $21 млрд на боротьбу з коронавірусом. Кошти спрямують на діагностику, створення вакцини, терапію, а також дослідження вірусу.  

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