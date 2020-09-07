У Саудівській Аравії винесли остаточний вирок у справі журналіста Хашоггі

Вісьмох обвинувачених засудили до ув'язнення на терміни від 7 до 20 років.

На этом снимке, сделанном в марте 2018 года , Джамал Хашогги дает интервью в скрытом месте.

Прокуратура Саудівської Аравії винесла вирок восьми особам за їхню участь у вбивстві журналіста Washington Post Джамаля Хашоггі, засудивши їх до ув'язнення на терміни від 7 до 20 років.

Про це пише Al Arabiya.

За даними прокуратури королівства, п’ять обвинувачених проведуть у в'язниці 20 років за причетність до вбивства Хашоггі. Трьом іншим обвинуваченим призначено тюремне ув'язнення від семи до десяти років.

У прокуратурі додали, що вирок є остаточним і підлягає виконанню.

Повідомляється, що у травні сім'я вбитого журналіста Джамаля Хашоггі опублікувала заяву про те, що вони помилували вбивць свого батька.

Згідно із законом королівства, сім'я жертви має право помилувати винного. Після ратифікації це помилування не дозволяє стратити засуджених до смертної кари. Однак зловмисники все одно будуть покарані за злочин і буде винесено вирок за публічним законодавством.

Нагадаємо, що 59-річний оглядач американської газети Washington Post Джамаль Хашоггі, який мешкав у США, зник 2 жовтня 2018 року після того, як увійшов у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для укладення шлюбу.

Турецька влада заявила, що журналіста жорстоко вбили в консульстві. Місцева генпрокуратура за підсумками розслідування дійшла висновку, що журналіст став жертвою спланованого вбивства. Його задушили відразу після того, як він увійшов у будівлю дипмісії. Після вбивства тіло журналіста розчленували і знищили.

Саудівська влада заперечувала звинувачення і стверджувала, що Хашоггі покинув будівлю через чорний хід і що його вихід просто не потрапив на камери відеоспостереження. Однак під сильним тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Хашоггі вбили.

США ввели санкції проти 17 громадян Саудівської Аравії у зв'язку з убивством Хашоггі.

У грудні 2019 у Саудівській Аравії у справі про вбивство журналіста Хашоггі винесли п'ять смертних вироків. Імен засуджених не називали.