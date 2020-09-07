Мінська міліція спростовує затримання Колесникової, її місце перебування досі невідоме

Міліція Мінська спростовує затримання білоруської опозиціонерки, члена Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової.

Про це в коментарі LB.ua повідомив адвокат Колесникової Ілля Салей.

"КДБ та Слідчий комітет інформацію не коментують. Подані сповіщення про прийняття захисту (адвокатського. - Ред.)", - повідомив він.

Місце перебування жінки досі невідоме. Востаннє вона виходила на зв'язок о 10 ранку.

Нагадаємо, що про викрадення Колесникової повідомила очевидиця. Вона побачила, як невідомі в масках силою саджають Марію в мікроавтобус.

"Я пройшла вперед і почула звук падіння телефона на асфальт, якийсь тупіт, повернулася і побачила, що люди в цивільному одязі у масках запихають Марію в цей мікроавтобус, у неї вилітає телефон, один із цих людей телефон піднімає, застрибує в мікроавтобус і вони їдуть", - розповіла жінка.

За інформацією Салея, Колесникова востаннє виходила на зв'язок о 10 ранку. Її квартира порожня.

Також він повідомив, що у Мінську, окрім члена Координаційної ради Марії Колесникової, втрачено зв'язок з іще декількома представниками опозиції – прессекретарем Координаційної ради Антоном Родненковим, членом штабу Віктора Бабарика Глібом Германом і виконавчим секретарем Координаційної ради Іваном Кравцовим.