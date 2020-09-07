Кремль анонсував візит Лукашенка в Росію найближчим часом

Перший президент Білорусі Олександр Лукашенко найближчими днями відвідає Росію.

Про це повідомив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".

Він також наголосив, що візит не відбудеться 13 вересня, як про це раніше повідомлялося.

"Це неправильна дата", - сказав Пєсков, зазначивши, що підготовка візиту перебуває "в активній стадії"

"Загалом його дійсно можна очікувати в найближчі дні, ми своєчасно вас проінформуємо", - сказав він.

Нагадаємо, Росія і Білорусь домовилися про створення Союзної держави "на основі незалежності країн" - це наддержавне об'єднання з організацією єдиного політичного, економічного, військового, митного, валютного, юридичного, гуманітарного та культурного просторів.

30 серпня Лукашенко відзначив день народження. Йому виповнилося 66 років, 26 з яких він займає посаду президента. Після шостих президентських виборів, у яких він узяв участь, почалися наймасштабніші в історії Білорусі протести. Їх жорстоко придушували силовики.

Того ж дня президент РФ Путін уп’яте від початку протестів після президентських виборів у Білорусі мав телефонну розмову з Лукашенком. Глави держав домовилися зустрітись у Москві "найближчим часом".