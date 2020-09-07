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Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення

Востаннє жінка виходила на зв'язок о 10 ранку. 

Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
Марія Колесникова
Фото: EPA/UPG

Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова, повідомлення про викрадення якої з'явилося 7 вересня, востаннє виходила на зв'язок о 10 ранку.

Про це в коментарі LB.ua повідомив адвокат Колесникової Ілля Салей.

"Зараз її місце перебування невідоме. У квартирі нікого нема", - повідомив він.

Салей додав, що адвокати працюють над направленням сповіщення про прийняття захисту в КДБ та Слідчий комітет.

Нагадаємо, що про викрадення Колесникової повідомила очевидиця. Вона побачила, як невідомі в масках силою саджають Марію в мікроавтобус. Телефон опозиціонерки не відповідає.

"Я пройшла вперед і почула звук падіння телефона на асфальт, якийсь тупіт, повернулася і побачила, що люди в цивільному одязі у масках запихають Марію в цей мікроавтобус, у неї вилітає телефон, один із цих людей телефон піднімає, застрибує в мікроавтобус і вони їдуть", - розповіла жінка.

Докладніше про Марію Колесникову читайте в її інтерв'ю з LB.ua: "Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины". 

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