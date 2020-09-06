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Кулеба: контакти між офіційними представниками України і Білорусі поставлені на паузу

Глава МЗС вважає, що слід дочекатися врегулювання політичної кризи, і вже тоді дивитися, як далі вибудовувати відносини з Білоруссю.

Кулеба: контакти між офіційними представниками України і Білорусі поставлені на паузу
Фото: EPA/UPG

Контакти між офіційними представниками України і Білорусі поставлені на паузу, але відносини між країнами зберігаються.

Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Якщо бути максимально точним, а конкретно у цьому випадку я хотів би звузити простір для інтерпретації, то я сказав, що контакти між офіційними представниками України і Білорусі поставлені на паузу. Самі відносини зберігаються. І дипломатичні відносини, і відносини в ширшому сенсі ­– між нашими народами", - заявив глава МЗС.

За його словами, Україна поставила контакти на паузу для того, щоб дочекатися спокійно врегулювання політичної кризи, і вже тоді дивитися, як далі вибудовувати відносини з Білоруссю.

"Але дійсно ми ухвалили рішення поставити на паузу контакти, зустрічі між міністерствами, відомствами, яких дуже багато традиційно, які є регулярними і непомітними, вони навіть у новини не потрапляють, тому що це якісь рутинні справи двох сусідніх держав. Оце все ми поставили зараз на паузу для того, щоб дочекатися спокійно врегулювання політичної кризи і вже тоді дивитися, як далі вибудовувати відносини з Білоруссю", - зазначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно Кулеба заявив, що відносини з Білоруссю вже не будуть такими, як раніше.

Раніше повідомлялося, що наприкінці серпня в МЗС заявили, що Україна не розриватиме дипломатичних відносин із Білоруссю, а ставить на паузу будь-які офіційні та дипломатичні контакти до врегулювання ситуації всередині країни. 

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