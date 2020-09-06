Кулеба: "Відносини з Білоруссю вже не будуть такими, як раніше"

"Росія заводить туди своїх "фахівців", а звинувачують Україну. Це недружня політика, і ми не повинні цього терпіти".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відносини України та Білорусі вже не будуть такими, як раніше. Про це він сказав в інтерв’ю каналу "Прямий" у п’ятницю.

"Очевидно, що відносини з Білоруссю вже не можуть бути такими, якими вони були до цього. І не лише через масові і системні порушення прав людини в Білорусі, а й через рішення щодо "вагнерівців", через те, що Україна в усьому, виявляється, винна. Тобто Росія реально починає там заводити своїх "фахівців", а звинувачують Україну. Це недружня політика, і ми не повинні цього терпіти. Моя політика в дипломатії завжди дуже проста: якщо тебе б’ють, ти завжди маєш вдарити у відповідь", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, наприкінці серпня в МЗС заявили, що Україна не розриватиме дипломатичних відносин із Білоруссю, а ставить на паузу будь-які офіційні та дипломатичні контакти до врегулювання ситуації всередині країни.

Згодом Кулеба заявив, що Україна готова йти на жорсткі кроки у разі "недружніх дій Білорусі" і "зростання ризиків". Білоруського посла викликали для консультації.

Раніше про погіршення відносин між Україною та Білоруссю заявили президент Володимир Зеленський та секретар РНБО Олексій Данілов у зв'язку з передачею Росії 33 бойовиків ПВК "Вагнера", більшість з яких воювали на стороні терористів на Донбасі.