Зеленський заявив, що хоче перетворити Харків на українську Кремнієву долину

Президент висловив сподівання, що це вдасться зробити “уже за кілька років”.

Президент Володимир Зеленський повідомив про намір перетворити Харків на українську Кремнієву долину. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук 6 серпня.

“Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання - зробити регіон ще й столицею оборонпрому, машинобудування та ІТ, своєрідною українською Кремнієвою долиною”, - написав Зеленський.

Президент висловив сподівання, що це вдасться зробити “уже за кілька років”.

“Переконаний - уже за кілька років і без того симпатичне обличчя Харківщини буде ще розумнішим, ще більш вольовим і ще щасливішим”, - висловився Зеленський.

Кремнієва долина - територія в американському штаті Каліфорнія, де розташовані штаб-квартири багатьох компаній і міжнародних високотехнологічних корпорацій, у тому числі Apple, Facebook і Google.

Нагадаємо, Зеленський доручив уряду удосконалити процедуру отримання іноземними ІТ-фахівцями дозволу на імміграцію в Україну.

Раніше Міністерство цифрової трансформації запропонувало створити в Україні віртуальну вільну економічну зону для IT-сектору під назвою "Дія.City" з низькими податками. Вона дозволить компаніям перейти до бізнес-моделі з найманими працівниками, відмовившись від співпраці з ФОПами.