Філатова облили зеленкою
Філатова облили зеленкою
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
В уряді назвали ціну на газ для українців у жовтні
В уряді назвали ціну на газ для українців у жовтні
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
На Рівненщині жінка застрелила свого чоловіка та поранила малолітню доньку
На Рівненщині жінка застрелила свого чоловіка та поранила малолітню доньку
У Білорусі стався потужний вибух на фабриці
У Білорусі стався потужний вибух на фабриці
Трамп уперше прокоментував отруєння Навального
Трамп уперше прокоментував отруєння Навального
Французький актор Депардьє прийняв православ’я
Французький актор Депардьє прийняв православ’я
ГоловнаПолітика

Зеленський заявив, що хоче перетворити Харків на українську Кремнієву долину

Президент висловив сподівання, що це вдасться зробити “уже за кілька років”.

Зеленський заявив, що хоче перетворити Харків на українську Кремнієву долину
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський повідомив про намір перетворити Харків на українську Кремнієву долину. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук 6 серпня.

“Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання - зробити регіон ще й столицею оборонпрому, машинобудування та ІТ, своєрідною українською Кремнієвою долиною”, - написав Зеленський.

Президент висловив сподівання, що це вдасться зробити “уже за кілька років”.

“Переконаний - уже за кілька років і без того симпатичне обличчя Харківщини буде ще розумнішим, ще більш вольовим і ще щасливішим”, - висловився Зеленський.

Кремнієва долина - територія в американському штаті Каліфорнія, де розташовані штаб-квартири багатьох компаній і міжнародних високотехнологічних корпорацій, у тому числі Apple, Facebook і Google.

Нагадаємо, Зеленський доручив уряду удосконалити процедуру отримання іноземними ІТ-фахівцями дозволу на імміграцію в Україну.

Раніше Міністерство цифрової трансформації запропонувало створити в Україні віртуальну вільну економічну зону для IT-сектору під назвою "Дія.City" з низькими податками. Вона дозволить компаніям перейти до бізнес-моделі з найманими працівниками, відмовившись від співпраці з ФОПами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також