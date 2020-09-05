Мер Дніпра сказав, що він "ніколи не позеленіє".

Міського голову Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук у суботу.

"Вони придумали все, що могли: сфабриковані кримінальні справи, бруд у медіа, підкуп депутатів, брехню, проплачені мітинги, "активістів" і "громадських діячів". Вони в агонії. Єдине, на що вони залишились спроможні - кидатися зеленкою", - написав Філатов.

"Ви можете мене тепер лише вбити. Тому що, я ніколи не позеленію. Як би вам цього не хотілося", - додав мер Дніпра.

Нагадаємо, у червні мери кількох обласних центрів, включаючи Бориса Філатова (Дніпро), Олександра Сенкевича (Миколаїв), Олексія Каспрука (Чернівці) і Сергія Сухомлина (Житомир), створили партію "Пропозиція" для спільної участі в місцевих виборах. За словами мера Дніпра, ця партія буде не ідеологічною, а програмною.

Раніше Філатов попросив Зеленського відкликати "псів", які штампують пачками кримінальні справи проти місцевої влади.

Місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.