Генасамблея ООН розгляне ситуацію в Криму та на Донбасі

Генасамблея ООН внесла до проекту порядку денного 75-ї сесії пункт про «Ситуацію на тимчасово окупованих територіях України». Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua сказав постійний представник України в ООН – Сергій Кислиця. Дипломат вказав на ті країни, які голосували проти такого рішення.
«Проти проголосували 17 країн: Вірменія, Білорусь, Бурунді, Коморські острови, Куба, КНДР, Іран, Казахстан, М’янма, Лаоська НДР, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Зімбабве», - повідомив Кислиця.
Водночас, як зауважила перша заступниця глави вітчизняного МЗС Еміне Джапарова, включення цього пункту дає Україні разом з партнерами додаткову можливість з найвищої міжнародної трибуни донести до міжнародної спільноти правду про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму та злочини, які там здійснює Росія як окупаційна держава.
За словами Джапарової, нині українська сторона планує внести на розгляд Генасамблеї проєкти посилених резолюцій щодо Криму. Йдеться про вже п’яту резолюцію стосовно ситуації з правами людини на території півострова та третю – щодо мілітаризації регіону.
«Крім того, планується внести на розгляд Генасамблеї проєкти посилених резолюцій по Криму. Йдеться про вже п’яту резолюцію стосовно ситуації з правами людини в Криму та третю – щодо мілітаризації регіону. І ще одне – на виконання минулорічної резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму вже найближчим часом очікуємо на оприлюднення чергової доповіді Генерального секретаря ООН, що є важливим для подальшого документування злочинів російських окупантів в Криму", - написала Джапарова у фейсбуці.
Вона також зазначила, що Генеральна асамблея відновила фізичну роботу в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку після шести місяців карантину.
Раніше ми повідомляли, що 23 вересня президент Володимир Зеленський планує виступити на Генеральній асамблеї ООН в онлайн-режимі.