Генасамблея ООН розгляне ситуацію в Криму та на Донбасі

Генасамблея ООН внесла до проекту порядку денного 75-ї сесії пункт про «Ситуацію на тимчасово окупованих територіях України». Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua сказав постійний представник України в ООН – Сергій Кислиця. Дипломат вказав на ті країни, які голосували проти такого рішення.

«Проти проголосували 17 країн: Вірменія, Білорусь, Бурунді, Коморські острови, Куба, КНДР, Іран, Казахстан, М’янма, Лаоська НДР, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Зімбабве», - повідомив Кислиця.

Водночас, як зауважила перша заступниця глави вітчизняного МЗС Еміне Джапарова, включення цього пункту дає Україні разом з партнерами додаткову можливість з найвищої міжнародної трибуни донести до міжнародної спільноти правду про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму та злочини, які там здійснює Росія як окупаційна держава.

Фото: Сергій Кислиця Перебіг голосування в Генасамблеї ООН

За словами Джапарової, нині українська сторона планує внести на розгляд Генасамблеї проєкти посилених резолюцій щодо Криму. Йдеться про вже п’яту резолюцію стосовно ситуації з правами людини на території півострова та третю – щодо мілітаризації регіону.

«Крім того, планується внести на розгляд Генасамблеї проєкти посилених резолюцій по Криму. Йдеться про вже п’яту резолюцію стосовно ситуації з правами людини в Криму та третю – щодо мілітаризації регіону. І ще одне – на виконання минулорічної резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму вже найближчим часом очікуємо на оприлюднення чергової доповіді Генерального секретаря ООН, що є важливим для подальшого документування злочинів російських окупантів в Криму", - написала Джапарова у фейсбуці.

Вона також зазначила, що Генеральна асамблея відновила фізичну роботу в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку після шести місяців карантину.

Раніше ми повідомляли, що 23 вересня президент Володимир Зеленський планує виступити на Генеральній асамблеї ООН в онлайн-режимі.