Договір спрямований на зміцнення безпеки у регіоні.

Україна та Румунія підписали угоду про військове співробітництво у Чорному морі. Документ підписали міністр оборони Андрій Таран та румунський міністр національної оборони Ніколає Чуке у Бухаресті.

Про це повідомило посольство України в Румунії.

"Міжурядова угода визначає правову базу військово-технічного співробітництва між двома країнами, спрощує процедуру здійснення державних закупок у відповідній сфері, а також дозволяє розширити партнерство між Україною та Румунією, спрямоване на зміцнення безпеки у регіоні Чорного моря”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що його метою є регулярне нарощення міці військово-морських сил України.