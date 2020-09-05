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Україна та Румунія підписали угоду про військове співробітництво у Чорному морі

Договір спрямований на зміцнення безпеки у регіоні.

Україна та Румунія підписали угоду про військове співробітництво у Чорному морі
Фото: romania.mfa.gov.ua

Україна та Румунія підписали угоду про військове співробітництво у Чорному морі. Документ підписали міністр оборони Андрій Таран та румунський міністр національної оборони Ніколає Чуке у Бухаресті. 

Про це повідомило посольство України в Румунії.

"Міжурядова угода визначає правову базу військово-технічного співробітництва між двома країнами, спрощує процедуру здійснення державних закупок у відповідній сфері, а також дозволяє розширити партнерство між Україною та Румунією, спрямоване на зміцнення безпеки у регіоні Чорного моря”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що його метою є регулярне нарощення міці військово-морських сил України.

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