Голова СБУ та міністр оборони Британії обговорили перспективи співпраці

Голова Служби безпеки України Іван Баканов і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес обговорили перспективи співпраці в безпековій сфері.

Про це повідомляють на сайті СБУ.

Зустріч відбулася 19 серпня за участю посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс.

Баканов подякував британським партнерам за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

"Ми вдячні Сполученому Королівству за підтримку, яку воно надає Україні в протистоянні гібридній агресії, що вже не один рік направлена проти нашої держави. Разом ми зможемо більш ефективно протидіяти підривній діяльності, яка завдає шкоди національним інтересам і України, і Великої Британії", - зазначив голова СБУ.

Воллес, у свою чергу, поінформував, що Україна є важливим партнером Великої Британії в питаннях, які стосуються безпекової ситуації в Чорноморському регіоні. "Велика Британія продовжить надавати підтримку Україні в цей непростий для неї час", - запевнив він.

Нагадаємо, Воллес прибув до України 18 серпня з триденним візитом.

Зазначимо, що з 2015 року навчання у британських інструкторів пройшли більш ніж 17500 українських військових. З минулого року воно охоплює не тільки Сухопутні війська, а й Військово-морські сили України. Британські інструктори продовжать роботу в Україні до березня 2023 року.