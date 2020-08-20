Керамічна черепиця Nelskamp: красивий дах на століття

Надійний дах - це важлива частина будь-якого будинку. Вона захищає котедж від дощу, снігу й інших погодних явищ. Секрет якісної покрівлі полягає не тільки в дотриманні норм будівництва даху, але й в правильному виборі черепиці.

Якщо ви хочете красивий, довговічний і надійний захист від негоди, то рекомендуємо вибирати керамічну черепицю. Цей традиційний матеріал залишається актуальним у сучасному заміському будівництві.

Фото: terracot.ua

Чому варто надати перевагу керамічній черепиці?

Червоні дахи стали візитною карткою європейських міст. Старовинні будівлі покрито натуральною черепицею з обпаленої глини. Вік споруд обчислюється кількома століттями, що підкреслює довговічність і надійність покрівельного матеріалу.

Компанія Terracot.ua пропонує українцям вибирати якісну керамічну черепицю від європейського виробника Nelskamp. Німецький бренд створює продукцію для дахів із натуральної глини, поєднуючи на заводах традиційну рецептуру і сучасні технології. Контроль якості на підприємствах Nelskamp здійснюється вручну. Кожну черепицю перевіряє спеціально навчений працівник, який по звуку визначає бракований виріб.

5 причин купити керамічну черепицю:

Довговічний матеріал. Дах із керамічної черепиці прослужить не менше 50 років. Якісна продукція буде захищати будинок від негоди ціле століття, зберігаючи цілісність і красу покрівлі.

Стійкість до зовнішніх чинників. Керамічна черепиця не боїться високої вологості, морозів, спекотної погоди і прямих сонячних променів.

Можливість зводити дах будь-якої форми і конфігурації. Єдине обмеження - кут нахилу. Для продукції Nelskamp він становить 12 градусів.

Простий ремонт даху. Легко замінити черепицю, що вийшла з ладу, не переробляючи всю ділянку.

Шумоізоляція. Натуральна кераміка поглинає звуки з вулиці, створюючи атмосферу спокою і затишку навіть у негоду.

Черепицю Nelskamp роблять із натуральної глини. Готові форми обпалюють у печі при температурі 1000 градусів. У таких умовах створюються міцні зв'язки, що робить черепицю довговічною. Покрівельний матеріал витримує численні цикли заморожування і відтавання. Ще одна перевага продукції - стійкість до пожеж.

Де купити черепицю Nelskamp?

Німецький виробник Nelskamp пропонує українцям якісне рішення для оформлення дахів. Придбати продукцію бренду ви можете у провідного постачальника - Terracot.ua. Продукція, представлена на сайті і в шоурумі в Києві, є в наявності на складах на території Київської області.

На вибір представлено 10 відтінків черепиці для створення красивої і гармонійної покрівлі в поєднанні з дизайном фасаду. Для зручності власників майбутніх будинків підібрано продукцію стандартних і великих розмірів. У колекції є натуральна червона черепиця без покриття і моделі з ангобом і глазур'ю. Купуючи німецьку керамічну черепицю, ви вкладаєте гроші в красивий, надійний і довговічний будинок, в якому пануватиме затишок і спокій у будь-яку погоду.