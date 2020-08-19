У центрі Києва горів житловий будинок

Пожежа виникла у квартирі на 4-му поверсі та швидко поширилася на горище.

У Печерському районі Києва у середу сталася масштабна пожежа в житловому будинку.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

"19 серпня о 18:14 до ДСНС надійшла інформація, що Печерському районі по вул. Велика Васильківська, 85 в чотирьохповерховому житловому будинку в квартирі на 4-му поверсі виникла пожежа з розповсюдженням на горище", - йдеться в повідомленні.

Фото: https://www.dsns.gov.ua/

Пожежники зазначили, що гасіння пожежі ускладнювалося тим, що вогонь через дерев'яне перекриття швидко поширився по площі даху будинку.

Фото: https://www.dsns.gov.ua/

Пожежу локалізували о 19:55 на площі 800 м кв., а о 20:51 ліквідували.

Фото: https://www.dsns.gov.ua/

За інформацією ДСНС, під час ліквідації було врятовано двох людей, 15 осіб виведено на безпечну відстань. Жертв і постраждалих немає.

Причини виникнення займання наразі з'ясовують правоохоронні органи.