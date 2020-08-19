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"Швидкі позики" в умовах карантину: поради позичальникам

"Швидкі позики" в умовах карантину: поради позичальникам
Фото: fdlx.com

Складна епідеміологічна ситуація в країні наклала відбиток на всі сфери життя - хтось втратив джерело доходу, звільнився з роботи або пішов у неоплачувану відпустку, у когось закрився або збанкрутував бізнес. Паралельно виріс попит на послуги кредитування, як в банківських, так і МФО організаціях.

Незважаючи на те, що позика дійсно може стати тимчасовим рішенням грошових проблем в умовах, що склалися, необхідно слідувати найпростіших рекомендацій, щоб не потрапити у фінансову кабалу.

Відмовтеся від витрат, які життєво не важливі

Нагадаємо, що кредит потрібно повертати з урахуванням відсотків. Тобто, фактично він невигідний для бюджету і підходить тільки для вирішення критичних насущних проблем. Не беріть кредит на покупку останньої моделі телефону, прикраси, відпочинок і розваги - в нинішніх умовах це нерозумно.

За можливості відмовтеся від виходу на вулицю

Якщо є можливість, утримайтеся від відвідування місць масового скупчення людей, особистого візиту до відділень банку або кредитної організації.  Більшість комерційних банків і деякі МФО зараз приймають заявки на кредит онлайн на карту без відмови, документи можна подати онлайн, а гроші отримати відносно швидко після їх розгляду.

Витратьте час на аналіз ринку

Кредити населенню, в тому числі нецільові, видають десятки організація - від найбільших банків до МФО на кшталт ЄвроГроші. У постачальників послуг різні умови і вимоги до позичальників, процентні ставки, розмір штрафів, суми і терміни кредитування.

Самостійно порівняйте пропозиції або скористайтеся послугами сайтів-агрегаторів, які самі не видають кредити, але збирають інформацію про банки і МФО, дозволяючи порівняти ключові показники на одній сторінці, почитати відгуки, дізнатися слабкі і сильні сторони того чи іншого кредитора.

Тверезо оціните бюджет і підстрахуйтесь

В умовах, що склалися, складно робити прогнози, в тому числі щодо фінансових надходжень в доступному для огляду майбутньому. Якщо є можливість не брати кредит - не беріть. Якщо ви все ж погоджуєтеся на позику, переконайтеся, що ви зможете робити платежі без прострочень і готові на запропоновані відсотки переплати.

Все передбачити неможливо. Тому заздалегідь ознайомтеся з правилами нарахування штрафів і пені, уточніть, чи є можливість користуватися кредитом без відсотків перший час, чи є опція пролонгації, рефінансування або «кредитних канікул».

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