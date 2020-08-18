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Україна має намір залучити до 250 млн євро кредиту в американської Cargill Financial Services International

Державні зовнішні запозичення здійснюються в рамках закону про держбюджет на 2020 рік.

Україна має намір залучити до 250 млн євро кредиту в американської Cargill Financial Services International
Фото: waklinger.com

Україна має намір залучити кредит до 250 млн євро у Cargill Financial Services International (США) у 2020 році.

Про це йдеться в постанові уряду №717 від 17 серпня.

Кабмін доручив міністру фінансів Сергієві Марченку на виконання закону про державний бюджет на 2020 рік здійснити зовнішні запозичення шляхом залучення кредитів від Cargill Financial Services International.

Також доручено передбачити під час складання проєкту держбюджету на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування запозичень.

Згідно з кредитною угодою, кошти залучають під 5,95% річних з погашенням через три роки, а також під 6,85% річних з погашенням через п’ять років.

Процентний дохід виплачується щокварталу.

Нагадаємо, восени 2019 року Україна залучила кредити Cargill на суму 250 млн євро: 100 млн євро - терміном на два роки під 5,15% річних і 150 млн євро - на п'ять років під 6,25% річних.

Cargill Financial Services International пропонує рішення для аквакультури, м'ясної і молочної худоби, птиці та кормових добавок, а також у галузі виробництва борошна, харчової солі, солоду й інших білкових продуктів.

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Джерело: "Українські новини"
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