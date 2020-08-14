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Статки Трампа за минулий рік зменшилися на рекордні за останні роки 300 млн, - Bloomberg

Серед причин експерти називають падіння цін на нерухомість. 

Статки Трампа за минулий рік зменшилися на рекордні за останні роки 300 млн, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Статки президента США Дональда Трампа за останній рік скоротилася майже на $300 мільйонів. Це найсильніше падіння з 2015 року, пише Bloomberg.

Зараз статки американського президента оцінюються в $2,7 млрд. З моменту обрання Трампа президентом його активи впали на 10%. На початку каденції статки оцінювалися в 3 млрд.

На думку експертів, причинами цього є падіння цін на нерухомість компанії Trump Organization, а погіршили ситуацію наслідки пандемії коронавірусу.

Критики Трампа вважають, що в такому рівні захворюваності є і частково провина Трампа, який спочатку не сприймав загрозу коронавірусу серйозно та піддавав сумніву необхідність носіння масок.

Нагдаємо, що у липні, коли в США вже виявили понад 3,3 млн випадків захворювання COVID-19, американський президент виступав проти обов'язкового носіння масок, зазначаючи, що в цьому питанні має бути "певна свобода".

Однак вже через чотири дні він змінив свою думку і закликав американців носити маски, щоб упоратися з поширенням коронавірусу, визнавши, що ситуація з пандемією може ще погіршитися перед поліпшенням. 

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