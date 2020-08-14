Київ отримав міжнародний знак відповідності Safe Travels Stamp

Для отримання знака #SafeTravels треба внести компанію до єдиного реєстру.

Київ приєднався до глобальної ініціативи #SafeTravels від World Travel & Tourism Council (WTTC) і отримав знак відповідності Safe Travels Stamp. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Знак відповідності Safe Travels Stamp визнає міжнародні протоколи безпеки WTTC, які було розроблено для просування соціальної відповідальності бізнесу в індустрії туризму та гостинності. Відтепер столичні представники галузі можуть долучитися до протоколів безпеки та підтвердити відповідність до міжнародних стандартів», – зазначила Марина Хонда.

Туристичні компанії, готелі та індивідуальні заклади розміщення, об’єкти торгівлі, розважальні заклади, які декларують свою відповідність міжнародним протоколам безпеки #SafeTravels, можуть використовувати знак свого міста.

Для отримання знака #SafeTravels треба ознайомитися з «Умовами і правилами» та внести компанію до єдиного реєстру, підтвердивши відповідність бізнесу протоколам безпеки. Електронна форма розміщена на сайті Національної туристичної організації України: http://www.ntoukraine.org/safetravels_ua.html.