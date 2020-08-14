"Укрзалізницю" очолить член наглядової ради аеропорту "Бориспіль" Жмак

Жмака призначили членом наглядової ради "Борисполя" у травні 2019 року, а до цього він був заступником голови Одеської ОДА.

Наглядова рада "Укрзалізниці" проголосувала за призначення головою компанії члена наглядової ради аеропорту "Бориспіль" Володимира Жмака.

Про це повідомив ексдиректор "УЗ" з розвитку бізнесу Андрій Рязанцев, передає "Інтерфакс-Україна".

"За моєю інформацією, наглядова рада "УЗ" 12 серпня проголосувала за призначення Володимира Жмака головою правління УЗ. За - шість, проти - нуль, утримався - один (німець Крістіан Кун, аргументував тим, що не був під час розгляду кандидатів на інтерв'ю)", - повідомив він.

Жмака призначили членом наглядової ради "Борисполя" у травні 2019 року. З 2015 до 2016 року обіймав посаду першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Обіймав керівні посади у структурах групи ТНК-BP, яка входила до списку 10 найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягом видобутку нафти.

Як радник президента найбільшого в Україні мобільного оператора "Київстар" відповідав за розвиток нових напрямів бізнесу та комплаєнс. Протягом семи років входив до наглядової ради "Київстару". Член ради Європейської бізнес асоціації (EBA) із 2012 до 2014 року.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що Кабінет Міністрів наступного тижня, 19 серпня, має намір розглянути кандидатуру на посаду керівника "Укрзалізниці". Нині в. о. голови правління "УЗ" є Іван Юрик. Він був призначений т.в.о. голови правління "УЗ" замість Желька Марчека, який не виправдав довіри.

У червні наглядова рада "УЗ" ухвалила рішення про негайне відсторонення від повноважень відповідального за вантажні перевезення в.о. члена правління Романа Веприцького, а також рекомендувала акціонеру - Кабміну - звільнити його із займаної посади.