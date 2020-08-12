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У Кличка ініціювали програму співфінансування житла пільговикам - компенсують до 50%

Щоб узяти участь у програмі, громадяни повинні звернутися з відповідною заявою до відділу обліку та розподілу житлової площі районної держадміністрації.

У Кличка ініціювали програму співфінансування житла пільговикам - компенсують до 50%

Програмою співфінансування придбання житла в Києві можуть скористатись усі пільгові категорії. Про це розповіли в Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА.

«Бюджетні кошти спрямовують на оплату частини вартості житла для громадян, які перебувають на квартирному обліку у столичних райдержадміністраціях. Згідно з вимогами Порядку, для громадян, які мають статус осіб, котрі захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (учасників АТО та членів їхніх сімей), гранична частина вартості становить 50 відсотків фактичної вартості кожного квадратного метра житла, для інших пільгових категорій – 30 відсотків», – повідомив директор Департаменту Сергій Мартинчук.

У столичному бюджеті для реалізації програми «Доступне житло» передбачено 208,5 млн грн. Раніше програмою користувалися тільки громадяни, які мають статус осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (учасники АТО та члени їх сімей), а відтепер програма стала доступною для всіх пільгових категорій.

Осіб, які можуть придбати житло на умовах співфінансування, визначають районні держадміністрації. Відповідні списки подають до головного розпорядника бюджетних коштів для укладення договорів (згідно з Порядком).

Щоб узяти участь у програмі, громадяни повинні звернутися з відповідною заявою до відділу обліку та розподілу житлової площі районної держадміністрації (за місцем перебування на квартирному обліку).

Кошти виділяють згідно із розпорядженням КМДА № 1249 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства».

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