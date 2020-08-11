Любченко: податки із зарплати можна зменшити на чверть

Керівник Державної податкової служби Олексій Любченко вважає можливим суттєве - на чверть - зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

"Якщо у нас 18% [податок на доходи фізичних осіб] плюс 22% ЄСВ - це 40% навантаження. «Воєнку» [1,5% військового збору] не беру - це святе. Можна до 30% знизити і добрати 2-3% податком з продажів і не морочити собі голову. Розвантажити бізнес і забрати податки на кінцевому пункті", - сказав Любченко.

За його словами, цю тему вже порушують на переговорах з експертами.

Він вважає, що компенсатором може бути не тільки податок на продаж, а й посилення контролю за сплатою інших податків, зокрема з пасивного та іноземного доходу.

"У нас є товариші - по 10 і більше квартир, і таких у нас - під 3 тисячі. З них не всі декларують, що отримували дохід від здачі майна в оренду. У нас за підсумками 2019 року задекларували 20 млн чоловік, подали 1.8 трлн доходу, заплатили 253 млрд податків. Середня ефективна ставка - 14%. Це в принципі непоганий показник. Але одна третина отримує пасивний дохід, тобто від здачі чогось там", - розказав Любченко.

"Інша цікава тема - іноземні доходи. Фінмон затиснув країну, у країні величезна кількість грошей у людей лежить у різному вигляді. Вони їх не можуть у бізнес вкласти, тому що банк запитує: «Де ти взяв, покажи декларацію». Так, вихід - нульова декларація, і, напевно, його треба швиденько спустити з гальм. Але 11,5 млрд гривень усе одно там цих доходів. І якщо по країні ефективна ставка 14%, то там всього 11%. Тобто народ пірнув, вивів гроші, не заплативши тут податок на прибуток, потім сам собі там виплатив дивіденди, а дивіденди і відсотки тут вже обкладаються по 9%. Можна запитати: це ж ти отримав дохід на капітал якийсь, дивіденди. Значить, ти туди вивів гроші якось, інвестував. А ліцензію Національного банку брав? Можна розбурхувати всю цю справу, але це ж погано закінчується відразу. І за п'ять років такі доходи звідти, «джерело походження - з-за кордону», збільшилися в 3,4 разу. Це каже про те, що це схема", - сказав він.