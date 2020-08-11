Ще одна індустрія не домовилася з “Українським музичним альянсом” щодо тарифів роялті за використання музичних творів

Представники «Радіокомітету» та найбільших радіостанцій України виклали свою позицію щодо переговорів про тарифи та можливості домовитися. Вони зауважують, що в основу тарифів має бути закладено економічне обґрунтування, а формула розрахунку роялті запропонована УМА не є прийнятною, бо не враховує критеріїв, які прямо передбачені законом, - повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Олег Солимчук, юрист Національної асоціації медіа (НАМ), партнер «Радіокомітету» наголосив, що під час переговорів зауважувалось, що тарифи будуть переглядати щороку. «Для радіобізнесу, як і для будь-якого бізнесу, важлива передбачуваність. А в даному випадку ми не можемо прогнозувати, як будуть переглянуті тарифи», - коментує юрист.

Під час карантину УМА розіслала радійникам листи з вимогою до 15 травня укласти договір з ними. На думку Олега Солимчука, листи були написані в ультимативній формі і містили низку положень, які суперечать закону або не є можливими для виконання. Наприклад, пропонувалася щомісячна оплата, але радіостанції звітують за рік, і щомісячний облік – це додаткове навантаження на бізнес. Низка положень документу вимагає втручання в комерційну діяльність.

Крім того, УМА просила надати інформацію про всіх авторів усіх музичних творів, які використовувалися в ефірі, але така інформація повинна була бути в автоматизованій системі, яку мало впровадити МЕРТ, але й досі це не зробило.

Нагадаємо, що раніше комітет побутової електроніки Європейської бізнес асоціації (ЕВА), яка представляє імпортерів техніки та електроніки, повідомила про кризу в переговорах з УМА та наголошувала, що збільшення розміру збору за приватне копіювання, яке пропонує Український музичний альянс, призведе до збільшення вартості техніки для кінцевого споживача і зробить ведення бізнесу офіційних імпортерів техніки ще більш неконкурентними.

«Важливо провести переговори в нормальному режимі, аби знайти справедливе та логічне рішення. Адже запропонований раніше формат був не конструктивним та не дозволив представникам від бізнесу повноцінно долучитись до переговорного процесу. Не допустимим є вводити в авральному порядку додаткові необґрунтовані відрахування для виробників та споживачів, тим паче, під час нинішньої економічної кризи та різкого спаду купівельної спроможності українців», прокоментували в EBA формат переговорів з УМА у розпал локдауна.

Організація колективного управління УМА була утворена виробниками фонограм та акредитована Мінекономрозвитку для збору роялті з телеканалів, радіо, імпортерів і виробників електроніки. 30 липня 2020 року Шостим апеляційним адміністративним судом було визнано протиправною та скасовано постанову Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 696. Даною постановою КМУ було внесено зміни до раніше прийнятих регуляторних актів, якими було врегульовано порядок сплати винагороди (роялті) у різних сферах до прийняття Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" та які були прийняті ще у 2003 році. «Фактично Кабінет Міністрів України затвердив тимчасові тарифи, при цьому не здійснивши будь-яких розрахунків, зокрема: економічного обґрунтування таких тарифів, їх відповідність економічним показникам 2019 року та впливу таких тимчасових тарифів на господарську діяльність суб`єктів господарювання, які підпадають під регуляторний вплив оскаржуваної постанови», - зазначається в рішенні суду.