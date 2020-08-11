Як провести SEO-оптимізацію самостійно? Інструкція від Ланет CLICK

Актуальним питанням для власників бізнесу, які хочуть залучити нову аудиторію та збільшити кількість продажів, є просування сайту компанії в Інтернеті, а конкретніше — в пошукових системах. Чим вищою буде позиція сайту в результатах видачі пошукової системи за певним запитом, тим більше потенційних споживачів зможуть його побачити та зробити замовлення. Але далеко не всі знають, яким чином досягти бажаного результату.

Допомогти в цій ситуації покликана SEO-оптимізація — продуманий комплекс дій, спрямований на адаптацію інтернет-сторінки під алгоритми пошукових систем, щоб зміст порталу відповідав запитам користувачів, таким чином залучаючи нових клієнтів. Фахівці digital-агентства Ланет CLICK розкажуть, як самостійно вивести веб-ресурс в топ за допомогою органічного трафіку.

Щоб проведене SEO-просування було максимально ефективним, слід виконати декілька кроків.

Необхідно почати з підключення ресурсів аналітики, завдяки яким можна відстежити, як поводяться користувачі на сайті. Ефективна пошукова оптимізація веб-сайтів неможлива без перевірки результативності маркетингових каналів. Наступним етапом є детальний аудит сайту, націлений на виправлення можливих недоліків в його функціоналі. Перевірка сайту на помилки допоможе визначити, наприклад, наскільки швидко завантажується ресурс з мобільних пристроїв і чи оптимізований він під певний тип гаджетів, що дозволить скласти ТЗ для усунення неполадок. Проведення SEO-аналізу необхідне для вивчення внутрішньої та зовнішньої оптимізації та складання плану щодо подальших робіт у даному напрямку. Важливим кроком також є аналіз конкурентів сайту, який дозволяє визначити слабкі й сильні сторони інтернет-ресурсу в обраній ніші та побудувати правильну маркетингову стратегію.

Тим, хто вважає вищеописані вимоги занадто складними і витратними за часом, краще звернутися за допомогою до професіоналів. Ланет CLICK — digital-агентство в Києві, фахівці якого зроблять все для розкрутки ресурсу в пошукових системах — займуться збором семантичного ядра, послідовною роботою з мета-тегами, написанням SEO-текстів та іншими завданнями для просування веб-ресурсу.

Для уточнення вартості послуг агентства інтернет-маркетингу звертайтесь за телефоном +38 (044) 225-19-00 або надсилайте листа на електронну пошту: click@lanet.ua! Сайт компанії: https://lanet.click