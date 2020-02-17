Ланет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине

С конца января, а именно с 28 числа, каналы спутникового тв перестали вещать в открытом доступе на территории Украины. Не стоит паниковать раньше времени: не все каналы закодировали, а только 23, принадлежащие топовым украинским медиа холдингам. Например, СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1 и прочие. В связи с этим большинство украинцев резонно задались вопросом: « Как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине ?». Сегодня мы постараемся дать ответ на этот вопрос.

Система Biss больше не актуальна и подобрать ключи не выйдет, потому не трудитесь искать в сети « частоты спутниковых каналов 2019 Украина ». Перепрошить ваш старый тюнер невозможно, введены новые частоты украинских каналов. Теперь нужно покупать новый тюнер, который поддерживает систему кодировки Verimatrix. Настоятельно рекомендуем вам закупать новое оборудование только у официальных провайдеров спутникового телевидения , ведь с введением новых параметров спутникового тв вы не сможете смотреть телевидение Украины , если пользуетесь услугами провайдера-пирата.

Как продолжить смотреть каналы спутникового ТВ бесплатно в обход блокировки ?

Смотреть спутниковое ТВ без тарелки можно через цифровое эфирное телевидение. Т2-телевидение кодироваться не будет, поэтому, если в вашем регионе есть покрытие, можно подключиться к цифровому эфирному ТВ. Но этот вариант затратный и невыгодный: нужно купить новую антенну и ресивер, чтобы продолжать смотреть любимые ТВ-каналы . При этом количество доступных каналов ограниченное. Можно купить комбинированный ресивер, который принимает и спутниковое ТВ, и цифровое. Смотреть спутниковые каналы вы будете через спутниковое ТВ , а каналы медиа групп — из эфира.

Если вы предпочтете второй вариант, вам не придется менять антенну, ведь смотреть каналы спутникового ТВ в обход блокировки вы сможете заменив лишь ресивер. Не смотря на все очевидные плюсы представленных выше вариантов, стоит отметить, что оба предполагают покупку нового оборудования чтобы обойти блокировку .

Как смотреть «закодированные каналы» бесплатно без покупки антенн и тюнеров?

Наиболее очевидный и простой выход — смотреть ТВ онлайн ! Для этого вам достаточно иметь стабильный и мощный сигнал Интернет и любое смарт устройство с большим экраном. Далее, нужно выбрать сервис для просмотра ТВ онлайн , например, Ланет.TV .

В сервисе Ланет.TV есть 4 пакета услуг: бессрочный бесплатный пакет /PROMO (100+ каналов), /CORE (130+ каналов), /BAZA (180+ каналов) и /PRIME (200+ каналов). В сервисе Ланет.TV можно смотреть все кодированные каналы спутникового ТВ . И это можно делать почти бесплатно, если пользоваться обширной программой бонусов и скидок. Например, за регистрацию в сервисе Ланет.TV , подвязку данных для оплаты, заполнение личного профиля, ответы на вопросы вам начисляют деньги на бонусный счет, за которые с легкостью можно в обход блокировки смотреть спутниковое ТВ онлайн . Также, чем на больший срок оплачен ваш пакет услуг, тем большую скидку вы получаете. Например, пакет /BAZA на 55 недель позволяет получить 78% скидки от стандартной цены. Кроме того, сервис Ланет.TV часто дарит зарегистрированным пользователям промокоды за подписку на соцсети и просто по случаю.