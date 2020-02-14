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Телеканал "Интер" готовит программы к российскому празднику 23 февраля

Специальный марафон ко "Дню защитника Отечества" будет называться "Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается".

Телеканал "Интер" готовит программы к российскому празднику 23 февраля
Фото: Макс Требухов

Телеканал "Интер" готовит специальную программу к 23 февраля.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

Специальный марафон ко "Дню защитника Отечества" будет называться "Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается".

В этот день "Интер" покажет два советских фильма - "В зоне особого внимания" и "Ответный ход", а также сериал "Восторг", производства "07 Продакшн".

Напомним, в 2014 году президент Петр Порошенко перенес День защитника отечества с 23 февраля на 14 октября.

В прошлом году суд отменил 4 млн гривен штрафа для "Интера" за концерт ко Дню победы в 2018 году.

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