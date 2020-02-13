СБУ анонсировала масштабные антитеррористические учения

Учения пройдут 17−21 февраля в Белой Церкви и близлежащих районах области.

Координационная группа Антитеррористического центра при главном управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области проведет масштабные антитеррористические учения.

Пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и области информирует, что учения пройдут 17−21 февраля в Белой Церкви и близлежащих районах области.

"В мероприятиях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил Украины и органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Жителей Киевской области во время проведения учений просят сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

"Также обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня в Белой Церкви эвакуировали пятиэтажку из-за тротила в подвале.