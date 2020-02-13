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Одного из главных налоговиков Житомирской области подозревают в незаконной выдаче лицензий на 700 тыс. грн

Чиновник выдал 77 лицензий на право розничной торговли горючим без необходимых документов.

Следователи ГБР сообщили о подозрении начальнику одного из управлений Главного управления Государственной налоговой службы в Житомирской области в в незаконной выдаче лицензий на торговлю горючим, что повлекло более 700 тис. грн. убытка для государства. Об этом сообщил пресс-центр ГБР.

Фото: ГБР

В течение июля-августа 2019 года, чиновник выдал 77 лицензий на право розничной торговли горючим, без необходимых документов для выдачи подобных разрешений. Из-за действий подозреваемого, местным бюджетам нанесен ущерб на сумму свыше 700 тыс. гривен.

Чиновнику инкриминируют ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Фото: ГБР

Сейчас решается вопрос относительно избрания налоговику меры пресечения и отстранения его от занимаемой должности.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в январе сообщалось, СБУ раскрыла деятельность новоназанченных чиновников Государственной налоговой службы, которые содействовали выведению в тень более 500 миллионов гривен каждый месяц. Оказалось, что чиновники вступили в сговор с сотрудниками IT-компании.

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