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Президент Киево-Могилянской академии переизбран на второй срок

Андрей Мелешевич продолжит возглавлять один из главных вузов страны.

Президент Киево-Могилянской академии переизбран на второй срок
Фото: facebook.com / Andriy Meleshevych

Президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) Андрей Мелешевич переизбран на второй срок.

Об этом говорится на сайте вуза.

На выборах, в которых приняли участие 489 человек, Мелешевич получил 50,7% голосов. Его соперница, декан факультета гуманитарных наук Марина Ткачук, набрала 44,9%.

Президент НаУКМА избирается на пять лет путем прямого тайного голосования. Это высшее должностное лицо в университете, который осуществляет общее руководство и несет ответственность за результаты деятельности вуза.

Мелешевич - всего третий президент НаУКМА после Вячеслава Брюховецкого и Сергея Квита. Он возглавляет университет с 2014 года.

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