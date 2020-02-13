В Кабмине сообщили, что перепись Дубилета проводили волонтеры

Они не получали за это оплату из бюджета или внебюджетного фонда.

За проведение переписи населения, инициируемой министром Кабмина Дмитрием Дубилетом, не платили из бюджетных или иных фондов, поскольку все работы осуществлялись на волонтерских основаниях. Об этом говорится в ответе правительства по запросу "Украинской правды".

"Оценка численности существующего населения Украины осуществлялась группой специалистов на волонтерских основаниях. Учитывая это, учет рабочего времени не осуществлялся", – говорится в ответе.

Оплата задействованным в переписи людям "из государственного бюджета и внебюджетных фондов не проводилась".

Напомним, что Кабинет министров собирается отказаться от традиционной переписи населения. Дмитрий Дубилет считает, что при помощи данных мобильных операторов и электронных реестров была получена "достаточно точная модель" для подсчета численности населения Украины. Она показала, что в Украине осталось всего 37,289 млн человек.

Дубилет признает, что этот метод не дает ответа на более специализированные вопросы, такие как состав семьи, жилье, национальность и пр. Но министр считает, что для ответа на них можно придумать точечные и более дешевые способы исследования.

Профессиональные социологи уверены, что электронная перепись населения, предложенная правительством, является неэффективной и неточной.

"Украинский центр общественных данных" заявил о странной корреляции данных электронной переписи и Госстата. Они допустили, что электронная перепись населения была сделана простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики. Сам Дубилет фальсификацию отрицает.

Дубилет заявил, что в Кабмине изучают возможность использовать данные спутника, чтобы осуществить перепись населения на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.