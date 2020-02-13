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В Кабмине сообщили, что перепись Дубилета проводили волонтеры

Они не получали за это оплату из бюджета или внебюджетного фонда. 

В Кабмине сообщили, что перепись Дубилета проводили волонтеры
Фото: Макс Левин

За проведение переписи населения, инициируемой министром Кабмина Дмитрием Дубилетом, не платили из бюджетных или иных фондов, поскольку все работы осуществлялись на волонтерских основаниях. Об этом говорится в ответе правительства по запросу "Украинской правды"

"Оценка численности существующего населения Украины осуществлялась группой специалистов на волонтерских основаниях. Учитывая это, учет рабочего времени не осуществлялся", – говорится в ответе. 

Оплата задействованным в переписи людям "из государственного бюджета и внебюджетных фондов не проводилась". 

Напомним, что Кабинет министров собирается отказаться от традиционной переписи населения. Дмитрий Дубилет считает, что при помощи данных мобильных операторов и электронных реестров была получена "достаточно точная модель" для подсчета численности населения Украины. Она показала, что в Украине осталось всего 37,289 млн человек.

Дубилет признает, что этот метод не дает ответа на более специализированные вопросы, такие как состав семьи, жилье, национальность и пр. Но министр считает, что для ответа на них можно придумать точечные и более дешевые способы исследования.

Профессиональные социологи уверены, что электронная перепись населения, предложенная правительством, является неэффективной и неточной.

"Украинский центр общественных данных" заявил о странной корреляции данных электронной переписи и Госстата. Они допустили, что электронная перепись населения была сделана простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики. Сам Дубилет фальсификацию отрицает.

Дубилет заявил, что в Кабмине изучают возможность использовать данные спутника, чтобы осуществить перепись населения на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

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