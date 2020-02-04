Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888

Общественная организация "Украинский центр общественных данных" допускает, что электронная перепись населения, проведенная министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, была сделана простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.

Об этом говорится на сайте УЦОД.

Эксперты решили сравнить, насколько возрастно-половая структура населения, представленная в оценке Дубилета, коррелирует с данными, опубликованными на сайте Государственной службы статистики.

Возрастно-половая пирамида Дубилета

Как оказалось, все возрастные группы имели практически одинаковое соотношение - около 88,8%.

Тогда эксперты попробовали сами сформировать возрастно-половые группы. Для этого данные Госстата по каждому возрасту (0, 1, 2, 3 года и так далее) умножили на 0,888. Результаты округлили до сотен, суммировали - и получили те же данные, что и у Дубилета.

Напомним, что Кабинет министров собирается отказаться от традиционной переписи населения. Дмитрий Дубилет считает, что при помощи данных мобильных операторов и электронных реестров была получена "достаточно точная модель" для подсчета численности населения Украины. Она показала, что в Украине осталось всего 37,289 млн человек.

Он признает, что этот метод не дает ответа на более специализированные вопросы, такие как состав семьи, жилье, национальность и пр. Но Дубилет считает, что для ответа на них можно придумать точечные и более дешевые способы исследования.

Профессиональные социологи уверены, что электронная перепись населения, предложенная правительством, является неэффективной и неточной.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, затем на 2014, после чего на 2016-й год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло перепись населения - на 2020 год.