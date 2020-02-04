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Пристайко заявил, что встреча глав МИД стран "нормандского формата" может произойти на Мюнхенской конференции

Она пройдет 14-16 февраля. 

Пристайко заявил, что встреча глав МИД стран "нормандского формата" может произойти на Мюнхенской конференции
Вадим Пристайко
Фото: Скриншот видео

Встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки",  то есть Украины, Франции, Германии и России, может произойти на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Укринформ".

"Мы действительно обсуждаем эту идею", – сообщил он.

Министр иностранных дел отметил, что главы МИД не хотели бы, чтобы встреча заменила собой саммит, на который возлагаются большие надежды. Он напомнил, что лидеры стран "нормандской четверки" на саммите в Париже договорились о следующей встрече в апреле. 

"Мы посмотрим, происходит ли это", – сообщил он.

Напомним, что саммит "нормандской четверки" прошел в Париже в декабре прошлого года. В нем участвовали президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, и президент РФ Владимир Путин.

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