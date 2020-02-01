Украина подтвердила готовность открыть КПВВ "Золотое"

Украина готова к открытию контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Золотое" в районе разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом шла речь на правительственном совещании под председательством министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды. В нем приняли участие второй президент Украины Леонид Кучма, представители Украины в подгруппах ТКГ, местные власти и руководители министерств и ведомств, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"Украина готова к открытию КПВВ "Золотое", как это предусмотрено договоренностями лидеров стран "нормандской четверки" в Париже, его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области. Мы также продолжаем работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры пунктов пропуска", - написала Олефир в фейсбуке.

По итогам встречи было поручено принять меры по дальнейшему развитию проекта строительства железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Украины часть Луганской области с сетью украинской железной дороги.

Также было решено поднять в рамках Трехсторонней контактной группы вопрос о возврате долгов ОРДЛО за потребленную воду.

Кроме того, профильным учреждениям делегировано определить базу украинского государственного и частного имущества на территории временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, которое было незаконно захвачено и утеряно.

Ранее КПВВ "Золотое" не могли открыть из-за отсутствия договоренности с представителями ОРДЛО. В октябре 2019 договоренность была достигнута.