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"Слуга народа" Брагарь написал заявление в полицию на волонтера, которая отказалась ехать в автобусе из-за сериала на русском

Он считает, что ее слова дискриминируют по языковому признаку. 

"Слуга народа" Брагарь написал заявление в полицию на волонтера, которая отказалась ехать в автобусе из-за сериала на русском
Фото: facebook.com/yvbragar

Нардеп от фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь написал заявление в полицию на волонтера Настю Конфедерат, которая вместе со своей подругой прервала поездку в автобусе "Луцк-Киев" из-за отказа выключить там сериал на русском языке.

По его мнению, девушка совершила преступление по ст. 161 УК Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и др. признаков. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Заявление подано относительно высказываний о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Это высказывание является дискриминацией по языковому признаку. Не имеет значения, какой именно язык дискриминируют", – высказался народный депутат.

Напомним, двое девушек, которые ехали из Луцка в Киев с похорон погибшего на Донбассе Николая Сорочука, были вынуждены посреди трассы выйти из автобуса из-за несогласия водителя и пассажиров выключить сериал. Перевозчик пообещал уволить водителя.

Брагарь вступился за водителя автобуса "Луцк-Киев", и сказал, что не допустит его увольнения, а на девушек напишет заявление в полицию.

Затем нардеп от ОПЗЖ Илья Кива предложил этому водителю работу и юридическую поддержку в суде. 

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