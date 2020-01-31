Кабмин намерен создать единый реестр изъятых из обращения сигарет

С 2016 года объем незаконного рынка сигарет вырос почти в 7 раз.

Кабинет Министров намерен создать Единый госреестр изъятых из обращения табачных изделий, оборудования, сырья и нетабачных материалов для их производства. Об этом заявлено в сообщении ассоциации "Укртютюн".

Согласно ему, данный шаг предусмотрен согласно утвержденному 29 января плану мероприятий по реализации Стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий до 2021 года.

Также документ предусматривает криминализацию контрабанды табачных изделий и введение автоматизированной системы контроля за оборотом табачных изделий в соответствии со стандартами ЕС.

Ассоциация отметила, что согласно исследованию агентства Kantar, объем незаконного рынка сигарет промышленного производства в Украине вырос почти в 7 раз с 2016 по 2019 год.

В то же время, по данным исследований международной компании KPMG, Украина занимает 1-е место среди стран, с территории которых в ЕС поставляются нелегальные сигареты.

"Только в 2018 году 4,2 млрд штук сигарет были незаконно ввезены в ЕС с территории нашего государства. Такое "достижение" существенно вредит имиджу Украины на международной арене и уменьшает ее инвестиционную привлекательность", - сказано в сообщении.

Напомним, Налоговая служба вместе с Минфином разработала и запустила пилотный электронный сервис, позволяющий проверять подлинность акцизных марок. Новая услуга позволит украинцам определять легальность происхождения алкогольных напитков или табачных изделий, когда была выдана акцизная марка, а также компанию, которая ее получила.