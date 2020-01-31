В Украине запустили пилотный сервис для проверки акциза

Сервис позволит определить легальность товара, когда был выдан акциз, а также компанию-получателя.

Государственная налоговая служба вместе с Минфином разработала и запустила пилотный электронный сервис, позволяющий проверять подлинность акцизных марок. Об этом сообщил пресс-центр ГНС.

"Новый электронный сервис позволит не только проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, но и дает возможность осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров", - отметили в налоговой.

Новая услуга позволит украинцам определять легальность происхождения алкогольных напитков или табачных изделий, когда была выдана акцизная марка, а также компанию, которая ее получила.

Ознакомится с новым сервисом можно по ссылке.

Напомним, ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет предлагал наносить штрих-код на акцизные марки для проверки их подлинности, чтобы это можно было проверить непосредственно на кассах супермаркетов.