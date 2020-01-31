Наама Иссахар: эпопея молодой девушки в отношениях России и Израиля
Наама Иссахар: эпопея молодой девушки в отношениях России и Израиля
Парнаса выгнали со слушаний в Сенате по импичменту Трампа
Парнаса выгнали со слушаний в Сенате по импичменту Трампа
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
В Николаеве устроили самосуд над водителем, который насмерть сбил женщину
В Николаеве устроили самосуд над водителем, который насмерть сбил женщину
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 2. Сурков-Дубовицкий. Текст и контекст транзита
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 2. Сурков-Дубовицкий. Текст и контекст транзита
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
ПАСЕ, которой больше нет
ПАСЕ, которой больше нет
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Украине запустили пилотный сервис для проверки акциза

Сервис позволит определить легальность товара, когда был выдан акциз, а также компанию-получателя.

В Украине запустили пилотный сервис для проверки акциза
Фото: news.nikcity.com

Государственная налоговая служба вместе с Минфином разработала и запустила пилотный электронный сервис, позволяющий проверять подлинность акцизных марок. Об этом сообщил пресс-центр ГНС. 

"Новый электронный сервис позволит не только проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, но и дает возможность осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров", - отметили в налоговой.

Новая услуга позволит украинцам определять легальность происхождения алкогольных напитков или табачных изделий, когда была выдана акцизная марка, а также компанию, которая ее получила.

Ознакомится с новым сервисом можно по ссылке. 

Напомним, ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет предлагал наносить штрих-код на акцизные марки для проверки их подлинности, чтобы это можно было проверить непосредственно на кассах супермаркетов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также