Кабмин намерен наносить штрих-код на акцизные марки для проверки их подлинности

Для этого не нужно будет создавать отдельную ІТ-систему.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет предложил наносить штрих-код на акцизные марки для проверки их подлинности. Об этом он сообщил у себя на фейсбуке.

"Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар", - написал Дубилет.

По его словам, Кабмин с осени работает над проектом "Электронная акцизная марка".

Также он отметил, что государству не нужно будет создавать отдельную ІТ-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки.

По словам Дубилета, это позволит создать простое мобильное приложение или чат-бот, которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их подлинность.

Также он заявил, что внедрение данной системы является более эффективным, чем введение новой электронной акцизной марки, для считывания которой понадобилось бы дополнительное оборудование, инвестиции как бизнеса, так и государства.

Дубилет подчеркнул, что Кабинет Министров уже проработал все технологические части проекта, а также обсудил концепцию с бизнесом. Перед запуском будет тестироваться пилотный проект.

Напомним, 20 января сообщалось, что Кабмин составляет план проекта, который упростит взаимодействие бизнеса с военкоматами и уменьшит бюрократию. Согласно украинским законам, компании должны постоянно переписываться с военкоматами относительно своих сотрудников. Вся переписка проходит в бумажном виде.

Проект, который призван это устранить, состоит из двух частей. Поскольку компании подают отчетность о своих сотрудниках в налоговую службу, в нее предлагается добавить несколько пунктов относительно военных билетов. Таким образом бумажные документы будут не нужны.