Корниенко: перспективы ратификации Стамбульской конвенции очень низкие

"Но у нас есть обязательства, и двигаться нужно путем медиации".

Лидер партии "Слуга народа", депутат Верховной Рады Александр Корниенко считает, что перспективы ратификации Стамбульской конвенции украинским парламентом очень низкие.

Об этом он сказал в комментарии LB.ua.

"Мы понимаем, что церковь - это та институция, где высокое доверие, среди депутатов в том числе. Перспективы принятия Стамбульской конвенции в том виде, в котором она есть, очень низкие. Но у нас есть обязательства, и двигаться нужно путем медиации", - сказал Корниенко.

Совет церквей неоднократно заявлял, что его беспокоит возможность ратификации этой конвенции, так как в нем якобы идет навязывание гендерной идеологии, которая подменяет "привычное понятие биологического пола". Церковники считают, что это прямой путь к популяризации однополых отношений.

Напомним, Украина подписала Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия по отношении к женщинам и домашнего насилия (Стамбульская конвенция) еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала.

В 2016 году попытка ратифицировать этот документ провалилась из-за понятий "гендер" и "сексуальная ориентация".

Нынешняя Верховная Рада в этом плане очень консервативная. На прошлой неделе стало известно, что 307 депутатов создали межфракционное объединение за семейные ценности.