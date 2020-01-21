Ясько заступилась за фигуранта секс-скандала Яременко

"У меня к нему претензий нет".

Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько считает, что журналисты не должны освещать переписку депутатов в сессионном зале.

Об этом она сказала в интервью "НВ", комментируя скандал, в который попал ее коллега Богдан Яременко, переписываясь на рабочем месте с секс-работницей.

"Мне было грустно по поводу всей ситуации. Это спровоцировало очень много разных информационных шумов, которые отрицательно повлияли на работу нашего комитета. Я знаю Богдана Васильевича как профессионала, и я знаю, что нужно разделять личное и профессиональное. И я думаю, что он сам способен дать оценку тому, что произошло. У меня к нему претензий нет", - сказала Ясько.

Она добавила, что Яременко извинился за тот инцидент.

"Лично мне не нравится, что каждый журналист или фотограф может сфотографировать внутреннюю переписку депутата... Журналисты должны освещать, что происходит в нашей Украине, а не что написано на экране у депутата", - добавила Ясько.

Напомним, 30 октября издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у секс-работницы об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко сначала заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Позже тот же ресурс опубликовал еще одну переписку нардепа. Он писал девушкам, что женат и что он "новый человек в политике". После этого Яременко извинился перед женой, детьми и президентом, а на следующий день обвинил журналистов в "краже личной переписки" и пригрозил судом.

Скандал вокруг Яременко привел к тому, что его сняли с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.