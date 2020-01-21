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Украина работает над реформой двойного гражданства, - Зеленский

Президент убежден, что для того, чтобы украинцы оставались в стране или возвращались, необходимы  новые рабочие места и иностранные инвестиции.

Украина работает над реформой двойного гражданства, - Зеленский
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина работает над реформой двойного гражданства.

Об этом он рассказал в интервью американскому изданию Newsweek, передают "Украинские новости".

"Мы счастливы, что люди ездят (за границу) и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы наша диаспора в США могла вернуться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства", - сказал Зеленский.

По мнению президента, чтобы украинцы оставались в стране или возвращались, необходимо создавать новые рабочие места и необходимы иностранные инвестиции.

"Одна из вещей, которыми мы гордимся больше всего - это украинцы и их интеллектуальный уровень, но многие из них находятся в других странах, включая Канаду, Польшу и Германию. Если они уезжают из-за безработицы, нам необходимы инвесторы для создания рабочих мест, чтобы украинцы оставались... У инвесторов где-либо в мире всегда есть два ключевых вопроса: как мои деньги защищаются, и кто будет выполнять работу? У нас есть ответ на второй вопрос: в Украине много квалифицированных людей. Но нам необходимо дать решительный ответ на первый вопрос", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для улучшения инвестиционного климата парламент за первые 2,5 месяца принял около 80 законов.

Президент также отметил, что у Украины есть большой план приватизации и она собирается разрушить монополии в газовом секторе и спиртовой отрасли.

Президент заверил, что хоть и пришел во власть с высоким рейтингом, но не против, чтобы он упал, если это будет следствием сложных, но правильных решений.

Напомним, в Украине официально двойного гражданства нет.

В 2017 году Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Петру Порошенко узаконить двойное гражданство для этнических венгров, живущих в Украине. В 2014 году Орбан также высказывался за двойное гражданство для венгров Закарпатской области.

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