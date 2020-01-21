Тимошенко: Украина осталась без руля и парусов

Украиной сегодня руководят ставленники глобальных финансовых корпораций, действующих вопреки ожиданиям людей и национальным интересам страны. Чтобы спасти Украину, нужно немедленно менять стратегический курс и менять власть. Такое мнение высказала партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Мы движемся к абсолютному влиянию внешних финансовых групп на Украину. Из-за президента, который сегодня в руках имеет всю полноту власти, можно проводить все что угодно, используя неопытность, некомпетентность и неспособность защитить страну от таких внешних вызовов», - возмутилась Тимошенко.

Председатель «Батькивщины» отметила, что вместо обещанного президентом закона о народовластии, власть в турборежиме принимает законы, которые прямо угрожают национальным интересам, - об отмене перечня стратегических объектов, о фактической приватизации ГТС, о распродаже украинской сельскохозяйственной земли, о легализации игорного бизнеса и продажа наркотиков.

«Эти законы пишутся не в Украине. Наша слабая власть не ориентируется в том, что делать. Она положилась на внешнее управление, на красивые неймы, на крупные финансовые структуры, которые работают вместе с грантовыми организациями, по сути лоббируют их интересы и влияют на нашу жизнь, высасывая из страны остатки наших ресурсов», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» считает, что Зе-команда, продолжая набираться кредитов под невиданные проценты, вымывает из украинского бюджета средства и вгоняет украинцев в долговую яму.

«С мая по декабрь 2019-го года в долг снова взяли дополнительно 218 млрд гривен. Это означает, что нас продолжают вгонять в долговую яму, потому что для них это заработок миллиардов гривен на нашей с вами беде», - предостерегла Юлия Тимошенко.

Она убеждена, что Украине нужна другая стратегия, направленная на интересы людей и развитие страны, а не на выполнение внешних антиукраинских сценариев.

«Глобальные финансовые спекулянты увидели, что мы находимся без руля и парусов, и сразу взяли это под свой «патронат», и теперь они тянут из страны все, что хотят забрать. Нам нужно немедленно это останавливать и наводить в стране порядок. Нам нужна сильное самостоятельное государство, работающее в интересах обычных украинцев», - подчеркнула Юлия Тимошенко.