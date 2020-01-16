Тимошенко потребовала отменить указ Зеленского о призыве 18-летних

Указ президента об уменьшении призывного возраста украинцев противоречит его обещаниям о прекращении войны.

Указ президента Зеленского об уменьшении призывного возраста украинцев противоречит его обещаниям о прекращении войны и возвращения оккупированных территорий.

Об этом глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала NewsOne, информирует пресс-служба политсилы.

"Владимир Зеленский обещал стране мир, вместо этого отправляет на фронт детей. Указ президента об уменьшении призывного возраста украинцев противоречит обещаниям о прекращении войны и возвращения оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

"Президент Зеленский издал указ, которым сократил возраст призыва граждан Украины в армию с 20 лет до 18. Таким образом президент хочет забирать наших ребят на войну с 18 лет. Это что, мир и покой, который он принес на Донбасс, это возвращение наших территорий в родную страну?" - возмутилась Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" призвала президента Зеленского немедленно отменить позорный указ и ввести другой подход к формированию армии.

"Я сейчас хочу обратиться к Зеленскому - надо немедленно отменить указ о призыве на войну 18-летних парней и просто сделать другой подход. Должна быть только профессиональная армия!" - отметила Юлия Тимошенко.

Напомним, в указе президента Украины о военном призыве в 2020 году говорится, что призыву будут подлежать юноши и мужчины в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что весенний призыв еще пройдет по старым правилам.