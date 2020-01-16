В армию снова начали призывать с 18 лет, но весенний призыв еще пройдет по старым правилам (обновлено)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о военном призыве в 2020 году.

Он будет проходить шесть месяцев: в апреле-июне и октябре-декабре.

При этом призыву будут подлежать юноши и мужчины в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу: в апреле-июне 2020 года; в октябре-декабре 2020 года", - говорится в тексте указа №13/2020 от 16 января.

Обновление. Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что весенний призыв еще пройдет по старым правилам.

"На весенний призыв в апреле этого года мы НЕ будем привлекать 18 и 19-летних юношей к срочной службе, исключая тех случаев, когда они ДОБРОВОЛЬНО захотят пойти на службу в ВСУ... Во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет", - говорится в фейсбуке министра.

Напомним, что призыв в армию с 20 лет был введен с 2015 года. Тогда же возраст призыва повысили до 27 лет.

При этом в законе о военной обязанности и военной службе до сих пор говорится, что призыву подлежат юноши с 18 лет.