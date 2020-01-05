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В Силах спецопераций ВСУ создали авиаэскадрилью

Подразделение базируется в Винницкой области.

В Силах спецопераций ВСУ создали авиаэскадрилью
В Силах спецопераций ВСУ создали авиаэскадрилью
Фото: http://www.mil.gov.ua/

В Силах специальных операций Вооруженных сил Украины создали авиационную эскадрилью. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"35-я смешанная авиационная эскадрилья создана в Винницкой области. Эскадрилья подчинена непосредственно 456-й бригаде транспортной авиации и оперативному командованию Сил специальных операций", - говорится в сообщении.

Около 80% численности составляют военные 456-й бригады, также она включает штаб, который комплектуется из других частей.

Сейчас на вооружении эскадрильи находятся вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 2020 года в состав будут включены вертолеты Ми-24.

В министерстве отметили, что эскадрилья построена по стандартам НАТО. 

8 и 9 января подразделение примет участие тренировочных полетах 456-й бригады. 

Ранее сообщалось, что украинская армия переходит на j-strucrure, которая соответствует натовским стандартам.

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