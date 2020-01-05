Во Львовской области в лобовом ДТП погиб 3-летний ребенок

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Во Львовской области на трассе "Киев-Чоп" лоб в лоб столкнулись автомобили Lexus GS300 и Chevrolet Malibu, в результате чего погиб 3-летний ребенок. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

Авария произошла около 21:45 в субботу, 4 января, в селе Банюнин.

"Житель Киева, управляя автомобилем Lexus GS300 выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Malibu, под управлением жителя Киевской области", - говорится в сообщении.

От полученных травм на месте скончался 3-летний ребенок, который ехал в Chevrolet. Еще двух пассажиров этого авто госпитализировали.

Пассажирку автомобиля Lexus, жительницу Киева 1992 года рождения, отпустили после оказания медицинской помощи в больнице.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, два человека погибли в тройном ДТП в Ровенской области. Водитель, который спровоцировал аварию, не пострадал, его задержали.