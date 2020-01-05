Осужденных к 14 годам тюрьмы "крымских диверсантов" Дудку и Бессарабова этапировали в Ставропольский край

Осужденных по делу "крымских диверсантов" к 14 годам тюрьмы Алексея Бессарабова и Владимира Дудку этапировали в Ставропольский край и поместили в разные колонии. Об этом сообщается на странице инициативы "Свободу узникам Кремля" в фейсбук.

Алексея Бессарабова доставили в колонию №1 Ставропольского края. Владимира Дудку, по словам правозащитников, этапировали в колонию №11 Ставропольского края.

Сын Владимира Илья Каверников рассказал, что отец находился в ужасных условиях при этапировании, из-за чего у него значительно ухудшилось состояние здоровья.

"У него повысилось давление - 100 на 170. Из-за холода и постоянного перемещения в спецвагонах и автозаках обострились хронические болезни, которые проявились после ареста. На этапе в Пятигорск Владимир вместе с другими заключенными более трех часов мерз в автозаке, потом еще шесть часов его держали "в карантине", где тоже холодно, ждали, пока их распределят по камерам. В СИЗО Пятигорска он пробыл три недели", - рассказал сын узника Кремля.

Напомним, в апреле 2019 года подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых власти РФ обвиняют в подготовке диверсий, к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима каждого. Также Бессарабову назначили штраф в размере 300 тыс. рублей, Дудке - 350 тыс. рублей.

Алексей Бессарабов - эксперт аналитического центра "Номос", который работал в Севастополе до начала 2014 года. Владимир Дудка - член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", капитан второго ранга запаса. ФСБ РФ задержала их в ноябре 2016 года за якобы диверсионную деятельность.