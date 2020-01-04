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В России возбудили дело о похищении человека из-за бутылки водки

В новогоднюю ночь двое мужчин удерживали третьего, который не признался, где спрятал бутылку.

В России возбудили дело о похищении человека из-за бутылки водки
Фото: www.media-kuban.ru

В Новгородской области России возбудили дело о похищении человека из-за бутылки водки.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Север Реалии.

Как сообщается на сайте Следкома России по Новгородской области, 31 декабря двое жителей Чудовского района хотели узнать, где их знакомый спрятал бутылку водки. Они удерживали его в лесопилке около деревни Лезно.

"Потерпевший был лишен возможности покинуть данное помещение и не мог общаться с посторонними лицами до утра 1 января 2020 года. Дождавшись пока злоумышленники уснут, потерпевший смог освободиться и сбежать", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса России (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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