В Багдаде по приказу Трампа убит глава спецподразделения КСИР, генерал Сулеймани
В Багдаде по приказу Трампа убит глава спецподразделения КСИР, генерал Сулеймани
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский
Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский
Вакарчук в стихах ответил на новогоднее обращение Зеленского
Вакарчук в стихах ответил на новогоднее обращение Зеленского
Греция, Израиль и Кипр договорились построить альтернативу "Северному потоку-2"
Греция, Израиль и Кипр договорились построить альтернативу "Северному потоку-2"
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
​Назад до школи: як змінюються підходи до педагогічної освіти
​Назад до школи: як змінюються підходи до педагогічної освіти
Транзит газа через украинскую ГТС с нового года сократился в 4,5 раза
Транзит газа через украинскую ГТС с нового года сократился в 4,5 раза
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Герус счел "некритичной" для Украины остановку поставок нефти из РФ в Беларусь

Пока что поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину продолжаются.

Герус счел "некритичной" для Украины остановку поставок нефти из РФ в Беларусь
Фото: facebook.com/andriy.gerus

Остановка поставок российской нефти в Беларусь и возможный отказ Беларуси от экспорта нефтепродуктов не создадут серьезных проблем в Украине.

Об этом сообщил глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, передает Интерфакс-Украина.

"Зимой для нас это некритично. Серьезных проблем для Украины я не вижу. До посевной. А к началу посевной или там проблема разрешится, или мы диверсифицируемся", - сказал Герус.

По его словам, на данный момент поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину продолжаются.

"Дело в том, что из Беларуси идут бензины. А украинские НПЗ не вырабатывали больше дизеля, потому что не могли продать больше бензинов (они идут вместе). Поэтому увеличит выработку Кременчуг, больше зайдет из портов, больше зайдет из стран ЕС. Мы научились диверсифицироваться, а зимой низкий спрос и этот фактор нам на руку", - пояснил нардеп.

"Ситуация усложняется, когда останавливаются поставки в Украину дизеля. Но если бензин и дизель, то не так страшно", - добавил он.

Как сообщалось, белорусские НПЗ ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ подтвердили отсутствие новых контрактов на поставки нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года. Оба завода продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья. На предприятиях отмечают, что текущие запасы позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Затем в белорусских СМИ появилась информация, что с 1 января 2020 года страна приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из РФ.

В конце декабря странам не удалось договориться о поставках нефти на 2020 год. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, после чего поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу российской нефти.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также