Герус счел "некритичной" для Украины остановку поставок нефти из РФ в Беларусь

Пока что поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину продолжаются.

Остановка поставок российской нефти в Беларусь и возможный отказ Беларуси от экспорта нефтепродуктов не создадут серьезных проблем в Украине.

Об этом сообщил глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, передает Интерфакс-Украина.

"Зимой для нас это некритично. Серьезных проблем для Украины я не вижу. До посевной. А к началу посевной или там проблема разрешится, или мы диверсифицируемся", - сказал Герус.

По его словам, на данный момент поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину продолжаются.

"Дело в том, что из Беларуси идут бензины. А украинские НПЗ не вырабатывали больше дизеля, потому что не могли продать больше бензинов (они идут вместе). Поэтому увеличит выработку Кременчуг, больше зайдет из портов, больше зайдет из стран ЕС. Мы научились диверсифицироваться, а зимой низкий спрос и этот фактор нам на руку", - пояснил нардеп.

"Ситуация усложняется, когда останавливаются поставки в Украину дизеля. Но если бензин и дизель, то не так страшно", - добавил он.

Как сообщалось, белорусские НПЗ ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ подтвердили отсутствие новых контрактов на поставки нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года. Оба завода продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья. На предприятиях отмечают, что текущие запасы позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Затем в белорусских СМИ появилась информация, что с 1 января 2020 года страна приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из РФ.

В конце декабря странам не удалось договориться о поставках нефти на 2020 год. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, после чего поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу российской нефти.