Добыча газа в Украине снизилась до 20,7 млрд кубометров

Добыча природного газа в Украине в 2019 году немного снизилась - до 20,658 млрд кубометров. Это примерно на 1% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз".

В 2019 году государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" добыла 14,888 млрд куб. м газа, крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" - 1,156 млрд куб. м, частные газодобывающие компании - 4,613 млрд куб. м.

В 2018 году Украина увеличила добычу газа на 0,4% до 20,89 млрд куб. м.

Предыдущий премьер-министр Владимир Гройсман говорил, что добычу газа нужно увеличивать на 1 млрд кубометров в год, чтобы "обеспечить независимость от любого импорта".