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Транзит газа через Украину в 2019 году составил почти 90 млрд кубометров

В новом году этот показатель может сократиться на треть.

Транзит газа через Украину в 2019 году составил почти 90 млрд кубометров
Фото: utg.ua

В 2019 году Украина увеличила транзит газа через свою газотранспортную систему по контракту с компанией "Газпром" на 3,24% (на 2,813 млрд куб. м) до 89,583 млрд куб. м по сравнению с 2018 годом.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз".

В 2019 году 2,89 млрд куб. м газа было поставлено транзитом через Украину в Молдову, остальные объемы пошли в другие страны Европы.

Транзит в 2018 году составил 86,77 млрд кубометров, а в 2020 году может сократиться до 65 млрд кубометров. Такие объемы - минимально гарантированы "Газпромом" по новому контракту на 2020-2024 годы.

С 2020 года газотранспортная система Украины перешла от "Укртрансгаза" компании "Оператор ГТС Украины", которая входит в структуру АО "Магистральный газопроводы Украины", а не "Нафтогаза".

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Источник: "Українські новини"
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